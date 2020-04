Canicattì, la generosità del Lions club Canicattì Castel Bonanno

Sono giorni difficili, sono giorni in cui tutti speriamo di addormentarci e svegliarci, scoprendo che ciò che stiamo vivendo sia solo un brutto sogno.

Nessuno di noi avrebbe mai pensato di vivere una situazione del genere, nessuno di noi avrebbe mai pensato di poter temere un abbraccio ed un bacio che per noi gente del sud sono una filosofia di vita!

Dobbiamo fare i conti con la realtà e ciascuno di noi lo sta già facendo personalmente, oramai da giorni, ma é importante, oggi più che mai, dare sostanza a tutte le belle parole che continuano a susseguirsi in ogni dove. Sono state notti insonni le nostre, ma, alla fine, grazie a veri e genuini amici, siamo riusciti nell’intento:

il Lions club Canicattì Castel Bonanno ha congelato le somme possedute, impegnandole per l’acquisto di dispositivi di protezione e materiale necessario al personale sanitario operante nell’ospedale di Canicattì.

In questa circostanza non abbiamo più tempo per rimandare o differire ed è per questo che, con il parere favorevole dei soci, abbiamo provveduto ad acquistare quanto necessario al nostro presidio ospedaliero: Guanti, mascherine, disinfettanti, camici, copriscarpe, cuffie, mascherine, visiere, copriocchiali. Atteso che non vogliamo e non ci interessa apparire ma incidere attivamente, rassicuriamo i concittadini che il materiale acquistato é già stato consegnato ieri al p. S. Barone lombardo per mettere il nostro personale sanitario nelle condizioni di operare nel migliore dei modi in nostra difesa. Un grazie di cuore a Maurizio Gibilaro

, nostro caro amico, medico e Lions, a Vito Castiglione e Maria Elena CIPOLLINA,

che insieme a tutto il club hanno dato e continuano a dare sostanza a quelle parole che sottendono la preghiera dei Lions.

Abbiamo inoltre pensato anche alle fasce più deboli, in modo da poter venire fuori tutti insieme da questa brutta esperienza che ci segnerà tutti.

Grazie a tutti voi, oggi più che mai possiamo essere orgogliosi di dire che il Canicattì Castel Bonanno c’è!

