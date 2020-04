Ospedale Agrigento, trasferito il reparto Medicina: farà posto ai malati di Covid-19

L’Unita’ di crisi Covid-19 dell’Asp di Agrigento ha deciso “di concentrare gli eventuali pazienti da trattare presso gli ospedali di Agrigento e di Sciacca. Nell’ipotesi di ulteriore necessita’ di posti gli ospedali di Ribera, Canicatti’ e Licata potranno far fronte alle necessita’ mediche e chirurgiche dei distretti orientali e occidentali della provincia”.

La decisione e’ stata presa nel corso della prima riunione dell’Unita’ di crisi Covid-19 dell’Azienda sanitaria provinciale. Erano presenti il Direttore sanitario dell’Asp, i Capi dipartimento di chirurgia e di medicina ed urgenza, Rappresentanti dell’Ordine provinciale dei Medici ed Odontoiatri e i Direttori delle unita’ operative di anestesia e rianimazione.

“Dopo attenta e analitica disamina delle opportunita’ organizzative atte ad affrontare al meglio il diffondersi del contagio Covid-19 – si legge in una nota – si e’ convenuto di condividere quanto proposto dai Direttori delle unita’ di anestesia e rianimazione, peraltro gia’ prospettato dalla direzione Asp”.

Per questo motivo negli ultimi giorni si è lavorato, e non poco, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove molti pazienti ricoverati nel reparto di Medicina Generale sono stati dimessi o spostati in altre strutture sanitarie come, ad esempio, la Clinica Sant’Anna.