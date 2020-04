Porto Empedocle, pane gratis per chi ne ha bisogno

A Porto Empedocle il panificio “Sforno” della famiglia Falsone, in via 4 Novembre, ha deciso di lasciare in una cesta fuori dall’attività commerciale tutto quello che è rimasto o rimarrà invenduto.

“Il pane – spiegano – verrà incartato singolarmente in modo da evitare che più persone possano toccare lo stesso prodotto”. In un momento così difficile, anche dal punto di vista economico, l’obiettivo è far sì che arrivi il pane sulle tavole anche di chi non lo può comprare. Ogni giorno alle 15:00 orario di chiusura dell’attività, il panificio esporrà la “cesta solidale”.