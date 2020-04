Si riuniscono in locale a bere e mangiare: sanzionat

La Polizia di Stato ha sequestrato un locale per la somministrazione di alimenti e bevande in vicolo Nuccio nel quartiere Brancaccio a Palermo, aperto al pubblico. Dentro gli agenti hanno trovato alcune persone che stavano mangiando e bevendo, nonostante le misure a tutela della sanita’ pubblica.

I poliziotti non appena sono entrati hanno trovato sei uomini seduti attorno a un tavolo, con cibo e bottiglie di bibite tra le mani. Tra loro anche il titolare dell’attivita’ che non aveva le autorizzazioni comunali e sanitarie. I sei uomini sono stati sanzionati anche per la violazione delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica.