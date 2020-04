Sindacati regionali: aumentare il livello di attenzione con atti tangibili

Aumentare il livello di attenzione, con atti tangibili che diano un po’ di tranquillità ai colleghi di Siracusa”. Lo chiedono i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas-Codir, Sadirs e Ugl dopo la notizia del decesso di un’altra collega a Siracusa. I sindacati sottolineano che stia salendo la paura tra i colleghi che hanno lavorato o che continuano a farlo in quei luoghi, e a questo si aggiunge anche che “secondo quanto riferitoci – scrivono in un volantino – in alcune aree dello stesso servizio nella stessa provincia, da un paio di settimane sono state interrotte le operazioni di pulizia giornaliera, per non parlare della mancanza ancora oggi di disinfettanti e presidi atti a scongiurare ulteriori contagi”.

I sindacati ribadiscono che “è chiaro che in questo triste momento nessuno vuole polemizzare sui ritardi e sulle responsabilità, ma semplicemente si chiede di aumentare il livello di attenzione, con atti tangibili che diano un po’ di tranquillità ai colleghi di Siracusa.Non possiamo che unirci al dolore delle famiglie che hanno subito la perdita dei loro congiunti, a loro vanno le nostre condoglianze. Un pensiero va anche ai colleghi che indirettamente sono stati coinvolti e che in questo momento lottano per superare quello che speriamo per tutti rimanga al più presto un brutto ricordo”.