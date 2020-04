76enne trovato morto in casa: scatta protocollo Coronavirus

La morte di un 76enne di Agrigento, il cui cadavere è stato rinvenuto all’interno del proprio magazzino nel quartiere di Fontanelle, ha fatto scattare il protocollo per accertare se si tratti o meno di Coronavirus.

A fare la macabra scoperta gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che erano stati allertati da una segnalazione giunta dai vicini che avevano notato la porta dell’appartamento dell’anziano socchiusa.

L’uomo è stato trovato riverso per terra. Da un primo esame pare che possa trattarsi di una morte per cause naturali anche se, come previsto in questi casi, è stato attivato il protocollo che prevede accertamenti per appurare eventuale caso di contagio da Covid-19. Eseguito sull’uomo un tampone post-mortem.