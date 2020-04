Altro caso positivo a Canicattì, Di Ventura: “Non escludiamo un aumento dei contagi”

Continuano a salire i casi di positività a Canicatti.

“Mi è stato notificata pochi minuti fa la conferma del quarto caso nella nostra Città”, dichiara il Sindaco Ettore Di Ventura.

“Si tratta di un soggetto rientrato nella nostra città che è stato sottoposto a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del periodo di quarantena, così come previsto dell’ordinanza regionale n.7.

Ho subito contattato telefonicamente il soggetto che mi ha rassicurato sul suo stato di salute e sulle misure precauzionali adottate durante l’isolamento domiciliare effettuato”, continua il primo cittadino. Così come previsto dai protocolli sanitari, sarà cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale ricostruire i contatti sociali del soggetto in questione. Anche in questo caso vi prego di evitare la caccia all’identità del soggetto in questione. Le misure restrittive adottate dal governo non devono essere applicate in misura proporzionale al numero di casi presenti nella nostra città.

Non ci sentiamo di escludere un aumento dei contagi nei prossimi giorni a causa dell’incremento del numero di tamponi che verranno effettuati.Per questi motivi, sottolinea e conclude Di Ventura, che vi prego di continuare a rimanere a casa e di continuare ad aiutarci anche attraverso le segnalazioni eventuali assembramenti.”