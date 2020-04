Bonus 600 euro, spetta anche ad agricoltori e coadiuvanti familiari

In Sicilia il bonus Inps arriva anche per oltre 26.500 agricoltori e coadiuvanti familiari. Anche questa categoria di lavoratori può beneficiare dell’indennità dei 600 euro per il mese di marzo prevista dal decreto Cura Italia.

Lo riferisce Coldiretti Sicilia sulla base dell’analisi nazionale in riferimento al via libera alla presentazione online delle domande all’Inps per gli aiuti per la crisi provocata dal coronavirus. A livello nazionale – sottolinea la Coldiretti – è una platea composta per la stragrande maggioranza da 412mila coltivatori diretti e 200mila coadiuvanti familiari ma sono compresi anche coloni, mezzadri e Imprenditori agricoli professionali (IAP) impegnati nel settore.

Nonostante la crisi, sottolinea Coldiretti Sicilia le aziende agricole hanno continuato a produrre cibo per le forniture alla popolazioni nonostante la riduzione delle attività a causa dell’emergenza Coronavirus.

Intanto, come già scritto la scorsa notte e com’era facilmente prevedibile il sito dell’INPS è in tilt nel primo giorno utile per richiedere il bonus 600 euro previsto dal decreto Cura Italia per affrontare l’emergenza economica derivante dall’epidemia di Coronavirus in Italia.