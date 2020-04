Coronavirus in Sicilia, 1544 attualmente positivi, 72 in intensiva, 88 morti e 86 guariti

il dato mostra un incremento anche se per il quinto giorno si tratta di un andamento che lascia intravedere possibilità di gestione dell situazione in attesa di un dato di decrescita che ancora non arriva. La Sicilia tema che rispetto al resto del Paese la fase calante possa arrivare in ritardo visto che l’epidemia è cominciata dopo ma spera che i numeri restino contenuti come lo sono stati fino ad ora e anche di più.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 1 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 16.836. Di questi sono risultati positivi 1.718 (+71 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.544 persone (+52).

Sono ricoverati 568 pazienti (-7 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (0), mentre 976 (+59) sono in isolamento domiciliare, 86 guariti (+12) e 88 deceduti (+7).

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 93 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 67 (18, 4, 5); Catania, 456 (153, 21, 33); Enna, 212 (123, 1, 11); Messina, 288 (125, 12, 19); Palermo, 245 (79, 22, 9); Ragusa, 39 (8, 3, 2); Siracusa, 71 (37, 21, 6); Trapani, 73 (25, 0, 2).

Il timore principale è che se il resto del Paese dovesse cominciare ad allentare la morsa bisognerà, invece, tenere i siciliani ancora a casa e convincerli che la situazione locale è diversa. Anche per questo il Presidente della Regione ha scelto di andare in controtendenza rispetto ai chiarimenti nazionali che aprono alle passeggiate con i bambini e al jogging entro i 200 metri dall’abitazione ribadendo che in Sicilia non è consentito.