Avrebbero insultato due vigili urbani che, svolgendo il proprio lavoro, li avevano pizzicati in giro senza un reale motivo in via Passeggiata Archeologico, ad Agrigento. Per questo motivo, dopo una multa di 300 euro ciascuno, è scattata anche la denuncia per entrambi per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.

