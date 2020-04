Provincia di Agrigento, la Pasqua in diretta su facebook: la programmazione

“Il Mistero Pasquale, celebrato nel Triduo della settimana Santa è centro di tutto l’anno liturgico e culmine della vita ecclesiale. Anche in questo tempo particolare, scrive l’Arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, che stiamo vivendo siamo chiamati a celebrarlo nel miglior modo possibile; infatti, il mistero della morte vinta dal Risorto è la speranza che ci accompagna e ci infonde gioia nel tempo della sofferenza.

La Santa Sede, in data 25 marzo, ha pubblicato un Decreto della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti per come celebrare la Settimana Santa in tempo di Covid-19 e nello stesso giorno la presidenza della CEI ha riportato quanto la Sede Apostolica ha indicato in merito.

Alla luce delle misure restrittive in atto, il Decreto stabilisce che Vescovi e Presbiteri evitino la concelebrazione e celebrino i riti della Settimana Santa senza concorso di popolo.Ai fedeli è chiesto di unirsi alla preghiera nelle proprie abitazioni, anche attraverso le trasmissioni”

Di seguito il calendario delle celebrazioni della Settimana Santa 2020 nella Basilica Cattedrale di Agrigento che saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Agrigento al seguente link:https://www.facebook.com/arcidiocesidiagrigento/ )

SETTIMANA SANTA e PASQUA 2020

5 APRILE – DOMENICA DELLE PALME e DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

ore 11,30 Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme

Celebrazione eucaristica

presiede l’arcivescovo card. francesco montenegro

6-7-8 APRILE

ore 18,30 Vespri e riflessione

9 APRILE – GIOVEDI’ SANTO

ore 19,00 Celebrazione eucaristica – Cena del Signore

presiede l’arcivescovo

ore 20,00 Preghiera “comunitaria”

10 APRILE – VENERDI SANTO

ore 12,00 Via Crucis dalla Cappella del Redentore

ore 16,00 Celebrazione della Passione del Signore

presiede l’arcivescovo

ore 18,00 Le sette parole di Gesù

ore 20,00 Preghiera davanti al Cristo morto

ore 20,30 Messaggio dell’Arcivescovo

11 APRILE – SABATO SANTO

ore 18,00 Preghiera in attesa del Risurrezione

VEGLIA PASQUALE

ore 21,00 Veglia nella notte santa della Risurrezione

presiede l’arcivescovo

12 APRILE – PASQUA DI RISURREZIONE

ore 11,30 Celebrazione eucaristica

presiede l’arcivescovo