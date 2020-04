Riccardo Gallo: “sospendere per 6 mesi canoni Iacp “

Sospendere per sei mesi la riscossione del canone di locazione da parte degli Iacp, gli Istituti autonomi case popolari. Ad avanzare la proposta è il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo, insieme a tutto il gruppo azzurro all’Ars.

“Gli stessi Iacp – sottolinea – che non dispongono di risorse proprie istituzionali, saranno compensati dalla Regione con fondi Poc e/o POFesr”. Della proposta è stato informato l’assessore regionale Marco Falcone che, afferma Gallo, “ha subito approvato l’iniziativa attivandosi in merito”. “Si tratta – conclude – di una profonda boccata d’ossigeno, almeno per sei mesi, per gli assegnatari di alloggi popolari, appartenenti a fasce sociali già disagiate e in precarie condizioni economiche e che oggi avvertono la grave congiuntura sanitaria ed economica in modo particolare e spesso senza soluzione”.