“Un minuto di silenzio” di Francesco Augello

Un minuto di silenzio

per riflettere, per contemplare, per vivere il presente

Un minuto di silenzio per sventolare una bandiera a mezz’asta

un tempo comune, per ricordare le vittime con…

per ricordare le vittime da…

Un tempo comune, per ricordare, al netto di ogni preposizione, perché la morte ha un solo sapore

un solo colore, un solo momento, condiviso… silenzio!

Silenzio d’innanzi ai municipi, ai monumenti dei caduti, alle migliaia di deceduti

Un minuto di silenzio per onorare, vestiti del tricolore, chi ha urlato al dolore

per non cedere nello sconforto,

per chi ha pagato il prezzo più alto,

per chi lotta per non pagarlo.

Un minuto di silenzio per ogni camice bianco, vinto nell’affanno

per ogni scienziato tratto in inganno;

per sconfiggere la lontananza

per non smarrire la speranza.

Nel silenzio di profluvi riflessioni,

ai sindaci in prima linea, tra affanni e apprensioni,

Ed ancora, Silenzio, è il minuto di cogliere la lezione

Ricostruire la Nazione.

http://www.francescoaugello.it/poesie/Un_minutodisilenzio.mp3

Prof. Francesco Augello

Francesco Augello, nato ad Agrigento nel 1973, andragogista con un forte background nella divulgazione informatica che sapientemente lega, da sempre, al mondo della tutela dei minori e delle disabilità. Esperto di pedagogia ad orientamento clinico-giuridico-tiflologico, interessato alle dinamiche socio-mediatiche, psico-sociali ed educative, in qualità di saggista, collabora dal 2004 con diversi editori e riviste scientifiche.