Campobello di Licata, nominato il Comitato Operativo Comunale

Apprendiamo con ammirazione e alto senso di responsabilità l’attivazione del COC (Comitato Operativo Comunale ) da parte del sindaco Giovanni Picone, come da ordinanza n. 14 del 2 aprile u.s. Come governatore della Misericordia e a nome di tutti i volontari, ha dichiarato Carmelo Vaccaro, siamo felici e onorati per aver voluto affidare la guida delle funzioni Volontariato del COC Comunale al nostro volontario esperto Salvino Montaperto. Tale nomina è sicuramente frutto della sua grande esperienza in organismi nazionali e per la sua temperanza sia di volontario che di professionista sanitario di Infermiere. Ci auspichiamo che possa dare il giusto contributo alla risoluzione dei problemi inerenti l’emergenza Coronavirus, per come già sta facendo a beneficio dell’organizzazione, creando una rete di assistenza in tutti i campi in favore della popolazione. Ringraziamo, inoltre, l’Amministrazione per il riconoscimento e la fiducia accordata a noi volontari per aver voluto insediare il Coc presso la nostra sede. Intanto nei prossimi giorni finito il lavoro a cui il magistrato dell’associazione sta lavorando in queste ore, per meglio indirizzare i cittadini alla fruizione dei nostri servizi, emaneremo la “carta dei servizi” proprio inerente al problema attuale del coronavirus.

