Campobello di Licata, servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti soldi urbani

Servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti soldi urbani derivanti da spazzamento meccanizzato delle strade della tipologia ”i residui della pulizia stradale”. L’impegno di spesa è stato deliberato dall’amministrazione civica, guidata dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone. Inoltre: 156.514,65 è l’impegno di spesa per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi indifferenziati (secco residuo) per tutto il 2020 presso l’impianto gestito dalla società “Ambiente e tecnologia”. Il programma dei pagamenti è compatibile – secondo la Pubblica amministrazione – con i relativi stanzianti di cassa e regole del patto di stabilità interno.

Giovanni Blanda