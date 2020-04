Coronavirus e riprogrammazione dei fondi europei, Forza Italia chiede chiarezza al Governo

“Il Ministro Provenzano faccia chiarezza su come si intenda procedere nella riprogrammazione dei fondi europei e di coesione” lo dice la deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi rivolgendosi al ministro per il Sud e la coesione territoriale.

I fondi assegnati, secondo quanto sostiene la deputata forzista, dovranno adesso essere riassegnate. “Le risorse europee attribuite alle singole regioni – dice -, se e’ pacifico che debbano essere riprogrammate per contrastare gli effetti economici della pandemia, in linea con gli orientamenti più flessibili di Bruxelles, debbono essere loro interamente riassegnate in aggiunta alle politiche di coesione nazionale ed alle misure straordinarie adottate”.

A rischio ci sarebbe una sottrazione di risorse per le regioni del sud. “Ove cosi’ non fosse, le regioni del Sus, e la Sicilia in particolare, subirebbero l’ennesima sottrazione di risorse, cosi’ destinate a finanziare politiche statali. Il Governo dimostri di saper contrastare il divario Nord-Sud, spingendo in deficit sino a 100 miliardi per il reperimento dei fondi necessari a fronteggiare la drammatica crisi. I siciliani non resteranno impotenti nel subire oltre che il danno anche la beffa della sottrazione dei fondi europei e di coesione” conclude Giusi Bartolozzi.