Le sarte di Alessandria della Rocca realizzano mascherine per la comunità

“E’ iniziata la distribuzione, da parte dei volontari della Misericordia, delle mascherine, piu di 1500, realizzate ad opera di un gruppo di signore, che con grande spirito di generosità e senso di appartenenza le hanno confezionate in meno di una settimana”. Cosi la sindaca di Alessandria della Rocca Giovanna Bubello. “Con orgoglio dico che al gruppo di partenza via via si sono aggiunte altre donne desiderose di dare il loro contributo alla comunità. Corre l obbligo di dire che non è stato facile reperire le materie prime, e anche per questo vanno ringraziati concittadini che si sono adoperati per la riuscita del progetto”.

“Un grazie di cuore a, Angela Settecasi, Enza Cavaleri, Domenica Marino, Fausta Di Liberto, Stella Navarra, Carmela Cusmano Rullo, Daniela Cannata, Loredana Cusmano, Annamaria Pillitteri, Giusy Sicardi, Lina Ligammari, Rosamaria Pendino, Martina Pullara, Tanina Filocco, Licia Falzone, Giusy Sapienza, Giuseppa Aquilia, Mariateresa Barletta, Tincuta Taranu, Maria Donata Mangione, Giusy Pullara, Elina Innamorato, Mariella Falsone, Anna Ligammari in Vaccaro, Enza Sedita, per aver donato il loro tempo e il loro lavoro, ad Angela Scaglione per aver sanificato le mascherine, a Franco Di Liberto per aver donato parte della materia prima, a Lidia Di Liberto e ai suoi colleghi per aver coadiuvato i lavori”, ha concluso il primo cittadino.