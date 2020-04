Primi casi positivi a Naro e Ravanusa

“Primo caso di Coronavirus anche a Naro”. Lo comunica sulla propria pagina ufficiale il sindaco Maria Grazia Brandara.

“Si tratta di un uomo di 52 anni le cui condizioni di salute risultano comunque buone”.

Trentuno le persone a Naro che risultano invece in quarantena fiduciaria.

“Abbiamo avuto notizia del primo caso di Covid-19 a Ravanusa”, ad annunciarlo il Sindaco Carmelo D’Angelo.

“Il paziente sta bene, è già sotto controllo, e ci siamo già messi in contatto con tutte le autorità competenti, ho sentito l’Asp e le forze dell’Ordine e stiamo attivando tutte le procedure necessarie per caso mettendo in quarantena obbligatoria i familiari e chi ha avuto contatti con il paziente nelle ultime settimane”, aggiunge il sindaco D’Angelo.

“Invito tutti a stare sereni, attenti e rimanere a casa”, ha concluso il primo cittadino.