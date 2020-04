Ravanusa: Partono gli aiuti e la grande raccolta cittadina per le famiglie in difficoltà

“ Ci Pensiamo Noi ” è l’altro progetto mirato per aiutare anziani e categorie in difficoltà per motivi di salute o altro che impegna congiuntamente i volontari delle due associazioni ACAMS & ARSOSS, sempre gratuitamente, nel consueto spirito di servizio al paese ed a tutta la cittadinanza, nel ricevere direttamente a casa i farmaci di cui necessitano o nel fare la spesa. Nello stesso, per quanto possibile, è anche un modo di far sentire coinvolti e vicini alla comunità persone che altrimenti ne sarebbero escluse.

“ Aiutaci ad Aiutare gli Ultimi ” è una raccolta cittadina, di cui è responsabile l’ex catechista Elia Petix , da oltre cinquant’anni impegnata ad aiutare le famiglie in difficoltà, che nasce in questo momento difficile dato dall’incremento delle necessità delle famiglie presenti nella lista e da altre richieste che pervengono da fuori lista dovute al fermo lavorativo. Il progetto, altamente funzionale, ha già riscosso successo grazie anche alla grande sensibilità di tutti i cittadini di Ravanusa che stanno donando beni alimentari di prima necessità e farmaci presso tutti i Supermercati, Alimentari, Macellerie, Farmacie, Sanitarie, Panifici e Fruttivendoli che hanno fin da subito aderito (vedi elenco).

Il gruppo volontari delle associazioni, e relativi dipartimenti partner per il sociale e la solidarietà di Ravanusa, nello specifico ACAMS , di cui è Direttore il Maestro Andrea Tricoli , & ARSOSS , di cui è Presidente Giuseppe Mancuso , convenzionate da anni con il Banco delle Opere di Carità, oltre a continuare a distribuire normalmente , a cadenza periodica, beni di prima necessità alle famiglie disagiate presenti nella loro lista, per venire incontro all’emergenza da Coronavirus, hanno, fin da subito, attivato due ulteriori progetti di aiuto sociale: tra cui “ Aiutaci ad Aiutare gli Ultimi ” e “ Ci Pensiamo Noi ”.

Ecco l’elenco delle attività convenzionate dove è possibile donareSUPERMERCATI• Supermercati Bonanno L&T srls Viale Lauricella, 22• Supermercato Crai di Lillo Bonanno Via M. T. di Calcutta, sns• Supermercato GS di Teresa Bonanno Via Fanaco, 22• Supermercato Conad Margherita dei Fratelli Avarello Via Roosevelt, 2• Supermercato Maxi Like di Giada Lana Piazza XXV Aprile, 9ALIMENTARI• Alimentari L’Isola della Bontà di Gattuso Via Roosevelt, 37• Alimentari La Bottega di Vito di Vito Capobianco Corso Garibaldi, 320• Alimentari Corte Antica di Mario Capobianco Corso Garibaldi, 237• Alimentari Cassaro di Martina Gambino Corso Della Repubblica, 298• Alimentari Lauricella Pici C Via San Vito, Via San Vito, 9• Alimentari e Macelleria Mercato della Carne di Marchese Ragona Giuseppe Via Arancio, 1• Macelleria dei Sapori di Mariella Russo Via San Vito, 3

FARMACIE

• Farmacia Costanza Corso della Repubblica, 210

• Farmacia Trenta Via Roosevelt, 19

• Farmacia Igea Via Arancio, 24

SANITARIE

• Sanitaria Medical San Baby Royal di Giuseppe Nicotra e C sas

Corso della Repubblica, 262

• Sanitaria Piccole Emozioni di Erika Trionfo Via Olimpica, 14

PANIFICI

• Panificio Scibetta di Graziella Capizzi Corso Della Repubblica, 258

• Panificio Fortino di Giosuè Fortino Via Allende, 9

• Panificio G&B Euroforno di Giuseppe Bona Viale Lauricella, 55

• Panificio Padre Gioacchino di Gueli Corso Garibaldi, 126

• Panificio Fratelli Loggia di Loggia Vittorio & C. Sas Via Montebello, 118

FRUTTIVENDOLI

• Fruttivendolo Il Paradiso della Frutta di Francesco Savarino

Via Risorgimento, 30

• Fruttivendolo La Mela Verde di Daniele Pirrera Via Fanaco, 15

• Fruttivendolo Vivacqua Frutta di Enzo Vivacqua Corso Garibaldi, 370

• Fruttivendolo L’Oasi della Frutta di Angela Cassaro

Corso Garibaldi, 557

ACAMS – SOCIALE e SOLIDARIETA’ – Ufficio 0922 876313

Direttore Maestro Andrea Tricoli 338 7938894

ARSOSS – SOCIALE e SOLIDARIETA’

Presidente Giuseppe Mancuso 328 136034 – 328 1360343