Campobello di Licata, Quelli della Parnasso: Se i fedeli non possono andare dal Calvario, allora il Calvario va dai fedeli

Tra le tante azioni delle associazioni locali volte ad alleviare la situazione di disagio dei campobellesi dovuta al Covid-19, l’associazione “Helios Artisti Associati” e la Compagnia Teatrale “Quelli della Parnasso” hanno pensato di distribuire a tutte le famiglie una cartolina postale raffigurante il monumento del “Calvario” ideato da Carmelo Graci e Lillo Ciotta, e realizzato nel 2002 in soli venti giorni, totalmente a costo zero, da alcuni volontari locali.

Giovanna Maria Termini, Noemi Amato, Noemi Ciotta, Francesco Sabbadini e Lillo Ciotta si occuperanno della consegna delle cartoline nelle cassette postali dei cittadini.

Lillo Ciotta, presidente dell’associazione:

Abbiamo pensato di distribuire circa 2.000 cartoline raffiguranti il nostro Calvario proprio per dare la possibilità ai nostri concittadini che credono nel significato della Santa Pasqua, impossibilitati a raggiungere il sito a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus, di potersi vedere recapitato direttamente a casa propria l’immagine delle Tre Croci. Trattandosi di cartoline postali spedibili, sarebbe bello pensare che potessero essere usate per formulare gli auguri di Buona Pasqua ad amici e parenti residenti fuori Campobello di Licata, inviandole (come si faceva in altri tempi) tramite posta. Sicuramente sarebbe una bella sorpresa per i destinatari.