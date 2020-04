Cisl lancia petizione “No-covid Hospital ad Agrigento”: ma il reparto è già operativo

No al centro Covid all’interno del San Giovanni di Dio: la Cisl Fp di Agrigento, Caltanissetta ed Enna da il via ad una petizione on line per scongiurare una scelta che il sindacato ha già definito “irresponsabile”.

L’iniziativa, (a cui si può aderire a questo indirizzo: http://chng.it/ZC5drFCL) conta già quasi 500 sottoscrizioni.

“Il terzo piano dell’ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Agrigento – dice il segretario generale Floriana Russo Introito – è stato indicato come Punto Covid ma essendo una struttura monoblocco consentirebbe facili contaminazioni tra reparti. Continuiamo a chiedere quindi che il Punto Covid sia realizzato in una struttura separata dall’ospedale, individuando una sede dedicata a tale scopo. Questo è ciò che suggerisce il personale sanitario che lavora nelle strutture sanitarie del Nord Italia – conclude -, questo è ciò che consiglia di fare anche il personale sanitario che opera all’interno del nosocomio di Agrigento. La loro voce non può essere ignorata da chi ha posizioni, temporanee, di comando”.