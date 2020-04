Coronavirus, altri 22 tamponi all’ospedale di Canicattì: tutti negativi

Sono arrivati questa mattina gli esiti di altri ventidue tamponi che negli scorsi giorni erano stati effettuati sul personale medico dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. L’esito è stato – per fortuna – negativo per tutti. Sale a 102, su un totale di 130 effettuati, il numero dei test negativi sugli operatori sanitari del nosocomio di Canicattì. Nelle prossime ore sono in arrivo gli esiti dei restanti tamponi.

