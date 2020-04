Edilizia: “Bene accordo con Regione e imprese, adesso però si velocizzi iter burocratico”

Edilizia, Filca-Fillea-Feneal:

“Accogliamo con soddisfazione la notizia dell’accordo siglato tra i sindacati, la Regione e le imprese per l’erogazione della cassa integrazione in deroga perché farà certamente tirare un sospiro di sollievo alle tante famiglie di lavoratori, che in questi giorni sono in ansia per il loro futuro. Riteniamo però necessario e urgente che ci si attivi per snellire la burocrazia e soprattutto per accelerare l’iter per l’erogazione del trattamento di cassa integrazione, potenziando l’organico dei centri per l’impiego e dell’Inps”. Lo dicono in una nota congiunta, il segretario della Filca Cisl, Paolo D’anca, quello della Fillea Cgil Sicilia, Mario Ridulfo e della Feneal Uil Sicilia, Francesco Di Martino, che aggiungono: “Sono migliaia i lavoratori siciliani che, in seguito al blocco dei lavori nei cantieri di tutta la Sicilia per l’emergenza Covid-19, rischiano di non poter sbarcare il lunario e che sperano di poter usufruire al piu presto dell’erogazione del trattamento della cassaintegrazione. Quello che più ci preoccupa fortemente e’ il timore della mancata tempestività dell’applicazione dell’accordo e per questo vigileremo sulla celerità delle procedure e sull’incremento del personale regionale e dell’Inps che si dovrà occupare delle pratiche”.

