I numeri del Covid-19 in provincia di Agrigento

Secondo quanto accertato dall’Asp di Agrigento sono 83 gli agrigentini risultati positivi al Covid-19 su un totale di 1368 tamponi effettuati. Un dato che “stride” con quello diffuso dalla Regione Siciliana che invece ne conta ben 96 nell’agrigentino. Nel totale dei tamponi considerati positivi dall’Asp di Agrigento sono considerati anche i casi del paziente deceduto all’ospedale di Agrigento, ma originario di Mussomeli, o la positività di un uomo originario di Palma di Montechiaro ma domiciliato a Palermo. Ma passiamo al dato accertato dall’azienda sanitaria provinciale comune per comune: Agrigento (9); Aragona (1); Caltabellotta (1); Camastra (1); Canicatt’ (4); Favara (3); Lampedusa (1); Licata (8); Menfi (10); Montallegro (1); Naro (1); Palma di Montechiaro (6); Porto Empedocle (1); Raffadali (3); Ribera (7); Santa Margherita Belice (3); Sciacca (21); Siculiana (1).

Come si diceva, dati e numeri che spesso non vanno (purtroppo) alla stessa velocità del virus. E’ quanto avviene, ad esempio, a Ravanusa dove il primo cittadino Carmelo D’Angelo ha annunciato il primo paziente positivo. Si tratta di un ottantenne che nella giornata di ieri si è presentato all’ospedale di Canicattì manifestando tutti i tipici sintomi del virus. Il direttore sanitario del Barone Lombardo, Giuseppe Augello, capendo che si potesse trattare di Covid-19 lo ha sottoposto al tampone che è risultato poi positivo. Per questo l’anziano è stato trasferito nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Caltanissetta.

Quattordici, sempre secondo quanto riferito dall’Asp di Agrigento, il numero degli agrigentini ricoverati in ospedale: due a Caltagirone, quattro a Caltanissetta, due a Enna, Marsala e Partinico e uno rispettivamente a Trapani e Messina. Otto i soggetti deceduti.

Buone notizie arrivano da Canicattì e Raffadali. Nel primo caso ben ottanta tamponi, su oltre cento effettuati al personale sanitario dell’ospedale Barone Lombardo, sono risultati negativi. Esito negativo fortunatamente anche per 11 tamponi effettuati nella giornata d lunedì scorso a Raffadali.