Il consiglio comunale di Licata si riunisce in video-conferenza

Nonostante lo stato di crisi dovuto alla diffusione del virus COIVD 19, il Consigliocomunale tornerà a riunirsi, in seduta non urgente, il giorno 6 Aprile 2020, alle ore 18,00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Nomina scrutatori ;

2. Modificazioni alle disposizioni dello Statuto Comunale. Reintroduzione della qualifica professionale Area Dirigenza come apicale delle macrostrutture dell’Ente;

Nel rispetto dei decreti con i quali sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, e in particolare dell’art. 73 – comma 1 – del D.L. n° 18 del 17 marzo 2020, il Presidente del Consiglio Comunale ha adottato delle disposizioni per la gestione delle sedute in video chiamata o videoconferenza ai sensi dell’art. 73 D.L. 18/2020.

Pertanto, la prossima seduta del civico consesso di Licata, quella già fissata per il 6 Aprile p.v., si terrà in videoconferenza e, contemporaneamente trasmessa in diretta streaming al fine di assicurare, seppure a distanza, il diritto dei cittadini ad assistere ai lavori del Consiglio comunale.