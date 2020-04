Prime udienze in video-conferenza al Tribunale di Agrigento

Quattro udienze per direttissima da remoto, al tribunale di Agrigento. Il giudice Antonio Genna era collegato dalla sua residenza di Marsala (Tp). Cosi’ come da remoto era collegato il vice procuratore onorario Roberto Gambina e i difensori, mentre gli indagati (4 immigrati arrestati ieri in flagranza di reato, fra Agrigento e Palma di Montechiaro, per violazioni in materia di immigrazione) erano in collegamento dai locali del commissariato di Palma di Montechiaro (Ag) e della Questura di Agrigento. Tutto e’ avvenuto – garantendo piena tutela della sicurezza degli operatori e degli indagati – dopo diversi giorni di intese tra i dirigenti degli uffici giudiziari, magistrati e il consiglio dell’Ordine degli avvocati e i rappresentanti delle forze dell’ordine

