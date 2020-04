Tragico incidente stradale nel Ragusano, muore bracciante agricolo di 47 anni

Ennesima vittima della strada in Sicilia.

Un bracciante agricolo di 47 anni residente a Vittoria è morto stamani in un incidente stradale nell’ex strada provinciale 16 Scoglitti-Gaspanella.

La sua auto forse per colpa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia è finita fuori strada, si è ribaltata in un terreno sottostante e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto per i rilievi la Polizia stradale del distaccamento di Vittoria. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Come scrive Ragusa Oggi, è stato purtroppo vano l’intervento tempestivo del 118 che ha cercato di rianimare l’uomo che sarebbe morto sul colpo.

Indagini in corso per risalire alla dinamica del tragico incidente. Sembra che l’uomo, del quale non è stato reso noto il nome, fosse un cittadino straniero.