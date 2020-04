Bollettino Covid-19 dell’Asp di Agrigento: salgono a due i casi a Ravanusa

Se dal bollettino della Regione Siciliana si contano 99 casi di Covid-19 nella provincia di Agrigento, ad ieri 4 Aprile secondo i dati diramati dall’Asp di Agrigento risultano su 1398 tamponi effettuati 85 positivi.

Ma passiamo al dato accertato dall’azienda sanitaria provinciale comune per comune: Agrigento (9); Aragona (1); Caltabellotta (1); Camastra (1); Canicatt’ (4); Favara (3); Lampedusa (1); Licata (8); Menfi (10); Montallegro (1); Naro (1); Palma di Montechiaro (6); Porto Empedocle (1); Raffadali (3); Ravanusa (2); Ribera (7); Santa Margherita Belice (3); Sciacca (21); Siculiana (1).

In meno di 24 ore a Ravanusa si registra il secondo caso, e a darne comunicazione è il Sindaco Carmelo D’angelo che in una nota dichiara: “L’ASP di Agrigento ha comunicato un nuovo caso positivo. Si tratta di un altro focolaio. Il soggetto in questione non ha avuto contatti negli ultimi 15 giorni e sta bene “.

Sempre secondo quanto riferito dall’Asp di Agrigento, 14 è il numero degli agrigentini ricoverati in ospedale: due a Caltagirone, cinque a Caltanissetta, due a Enna, uno Marsala, due a Partinico e uno rispettivamente a Trapani e Messina. Sono 59 le persone in quarantena; 9 i soggetti deceduti. Un solo guarito.

Nel totale dei tamponi considerati positivi dall’Asp di Agrigento sono considerati anche i casi del paziente deceduto all’ospedale di Agrigento, ma originario di Mussomeli, o la positività di un uomo originario di Palma di Montechiaro ma domiciliato a Palermo.