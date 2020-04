Campobello di Licata, nuova donazione del sangue dell’ Avis

Oggi (domenica 5 aprile), con inizio alle ore 8, a Campobello di Licata, donazione del sangue dell’ Avis, associazione di volontariato presieduta dal presidente Amedeo Avanzato, presso la sede sita in via Nicotera 166, angolo via Medici. La raccolta era in programma venerdì scorso ma rinviata ad oggi per ragioni organizzative. La recente raccolta di sangue è stata proficua: 20 sacche di sangue raccolte e sei pre-donazioni o idoneità (disponibilità a donare sangue). Ancora prima erano state raccolte 20 sacche di sangue e 9 idoneità. L’iniziativa sotto lo slogan: ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. Sono ancora più pressanti, intanto, gli appelli delle associazioni di volontariato a donare sangue in tempo di covid – 19.

Giovanni Blanda