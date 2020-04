Primo caso di Covid-19 a Campobello di Licata. Ad annunciarlo il sindaco Giovanni Picone con un messaggio su Facebook in mattinata.“Purtroppo devo comunicare ai miei cittadini il primo caso confermato di infezione da coronavirus nel nostro Comune”.

“Ho parlato con il nostro concittadino, sta bene, ed era in isolamento già da diversi giorni. Non c’è ragione, pertanto, di fare allarmismi, occorre essere seri e responsabili. Continuare ad osservare le norme e mantenere le distanze, come avete sempre fatto. Per i pochi, invece, che non si sono attenuti alle prescrizioni, mi auguro che questa notizia, possa essere occasione di riflessione. Restare a casa.”ha concluso il primo cittadino.

