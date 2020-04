Torna dal Nord, scoppia la lite tra vicini di casa

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono intervenuti a Villaseta, popoloso quartiere della Città dei Templi, per sedare una lite scoppiata fra un uomo ed una donna del luogo.

Quest’ultima rimproverava all’uomo il fatto che un suo congiunto, un giovane fosse ritornato dal Nord, dove vive, e non avrebbe dovuto mettersi in viaggio per tornare nella terra natìa perchè “avrebbe potuto avere il Coronavirus”.

Da quì l’accesa discussione verbale tra i vicini di casa, che ha richiesto l’intervento degli agenti che hanno placato gli animi e raccolto le versione dei due facinorosi.

Il giovane è stato identificato e ora dovrà restare in isolamento fiduciario a termine del quale dovrà essere sottoposto a tampone rino-faringeo per escludere il contagio da Covid-19.