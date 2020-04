Campobello di Licata, il sindaco Picone: “basta caccia alle streghe”

“Sono venuto a conoscenza del fatto che, in queste ore, viene fatto nome e cognome della persona infetta su WhatsApp e su altri social, e devo dirvi che i nomi che girano sono tutti di persone che non c’entrano nulla”. Cosi il sindaco di Campobello di Licata, Carmelo Picone.

“In particolare il nostro concittadino, riferisce il Sindaco, infermiere professionale, Giuseppe Giuliana, mi ha chiesto di farvi sapere che lui non è assolutamente soggetto ad infezione da coronavirus. Come molti altri operatori è stato sottoposto a tampone, e l’esito è stato NEGATIVO. Pertanto invito a non diffondere nomi, e a non alimentare voci incontrollate che non giovano a nessuno”.