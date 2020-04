Campobello di Licata, istanze per la “solidarietà alimentare” e giorni di chiusura di alcuni uffici al Comune

Con decreto sindacale saranno chiusi gli uffici comunali il 6, 8 e 9 aprile, ad eccezione del servizio di portineria, i servizi demografici e il gruppo di lavoro, dalle ore 9 alle ore 13, che esaminerà le istanze per la “solidarietà alimentare” per contenere il covid-19. Da giorno 6 aprile, frattanto, potranno essere presentate al Comune le domande per usufruire dei buoni spesa. Il Comune ha anche determinato l’impegno di spesa di euro 93.638,45 euro della quota di anticipazione della “Solidarietà alimentare”.

Giovanni Blanda