Nuovo bollettino diffuso dall’Asp di Agrigento in tema di Coronavirus in provincia. Numeri che fanno riferimento alla giornata di oggi (5 aprile) ma che potrebbero (e lo sono) in differita con il dato reale in continuo aggiornamento nonché con quello fornito dalla Regione Siciliana. Per l’Asp di Agrigento attualmente ci sono 89 casi accertati di Covid-19 in provincia su un totale di 1408 tamponi eseguiti. Per la Regione Siciliana (stessa data e quasi stesso orario) nella nostra provincia ci sarebbero 104 casi.

Andiamo ai numeri comune per comune seguendo il bollettino dell’Asp di Agrigento: Agrigento (10); Aragona (1); Caltabellotta (1); Camastra (1); Campobello di Licata (1); Canicattì (4); Favara (3); Lampedusa (1); Licata (8); Menfi (10); Montallegro (1); Palma di Montechiaro (8); Porto Empedocle (1); Raffadali (3); Ravanusa (2); Ribera (7); Santa Margherita Belice (3); Sciacca (21); Siculiana (1). Nel totale dei positivi si considerano anche i casi di un uomo originario di Mussomeli, deceduto all’ospedale di Agrigento, di un paziente di Palma di Montechiaro, ma residente nel palermitano, e di un soggetto di Lampedusa, trasferito nel pomeriggio presso il reparto malattie infettive di Caltanissetta, il cui tampone non è però ancora stato accertato.

La novità di oggi è rappresentata, dunque, da un nuovo caso accertato ad Agrigento e un aumento a Palma di Montechiaro (positivi mamma e figlioletto) e Campobello di Licata che però ancora non spunta nel conteggio Asp.

Quindici gli agrigentini ricoverati in ospedale: cinque a Caltanissetta, due a Caltagirone, Enna e Marsala, uno a Messina e tre a Partinico. Nove le persone che purtroppo sono decedute mentre sono 63 le persone in quaranta obbligatorio. Uno il paziente la cui guarigione è stata accertata.