Porto Empedocle, attivato “Telefono Aiuto” del Centro Operativo Comunale

Nell’ ambito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19,

l’Amministrazione comunale di Porto Empedocle ha voluto istituire un Telefono Aiuto per i cittadini che versano in situazioni di grave disagio, per motivi sanitari o sociali in quanto non autosufficienti.

Il numero del Telefono Aiuto è il: 347-6317187. Il recapito sarà attivo dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì con un operatore del Comune che lavorerà in modalità “Smart working” in stretto contatto con i responsabili del COC e le associazioni di volontariato.

Questo strumento è di notevole importanza perché coordina le 3 associazioni di volontariato sanitario: SR Lance, Emergency Life, e Croce d’Oro presenti nel territorio empedoclino e già attivate dalla scorsa settimana, secondo le specifiche procedure previste dalla Protezione Civile.

Per quanto riguarda le richieste di assistenza sociale dovuta a necessità economiche, l’Amministrazione e la Dirigenza comunale sta predisponendo gli atti dovuti che saranno utili per poter a breve intervenire, grazie agli strumenti economici messi a disposizione dal Governo.

Importante è anche il ruolo del volontariato individuale che fornirà mascherine e strumenti utili alla sicurezza igienico sanitari ad enti e soggetti particolarmente a rischio nello svolgere la propria attività.

Interventi in tal senso sono coordinati da parte del Dottor Carmelo Rizzo, della Professoressa Daniela Platania e dell’Imprenditore Massimo Farruggio. A tutti i soggetti di volontariato che si stanno attivando in questo momento difficile va il ringraziamento dell’Amministrazione cittadina.

