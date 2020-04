Porto Empedocle, consigliere comunale chiede al Sindaco di aumentare la sanificazione

Giuseppe Iacono, consigliere comunale della città marinara, ha chiesto formalmente al sindaco Ida Carmina di aumentare la sanificazione delle vie urbane con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, così da prevenire la diffusione del Covid-19. La scorsa settimana è stato registrato il primo caso di Coronavirus a Porto Empedocle. Si tratta di un familiare del Sindaco attualmente in isolamento. Il primo cittadino, sottopostosi al tampone mercoledì scorso, è risultato negativo al Coronavirus. Di seguito la lettera aperta del consigliere Iacono:

“Gentile Sig.ra Sindaco, mi sento in dovere di scriverLe questa pubblica lettera in un momento di emergenza sanitaria mondiale, a causa della diffusione del Covid-19, per poter contribuire alla tutela della nostra comunità. Io sottoscritto Giuseppe Iacono, nella qualità di consigliere comunale e presidente della prima commissione consiliare, chiedo al Sindaco o a chi di competenza di provvedere alla effettuazione di una nuova e necessaria sanificazione di tutto il territorio comunale, anche mediante l’ausilio dei Vigili del Fuoco, all’uopo organizzati per fronteggiare la situazione che tutt’oggi è ancora molto preoccupante. Nel ringraziarLa insieme a tutti i coloro i quali in questo momento così doloroso sono in prima linea per la tutela della nostra salute e della sicurezza pubblica, La saluto cordialmente.”