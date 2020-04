Stop ai canoni delle concessioni demaniali marittime

In Sicilia i gestori delle strutture balneari saranno esonerati per l’anno 2020 dal pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime. Lo prevede una delle norme inserite nella nuova finanziaria d’emergenza che il governo Musumeci sta mettendo a punto.

Questo è quanto comunicato dall’Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro, nel corso di una videoconferenza organizzata, questa mattina, da CNA Balneari Sicilia, alla presenza del coordinatore nazionale Cristiano Tomei, di quello regionale, Gianpaolo Miceli, del portavoce regionale, Guglielmo Pacchione, e dei vertici regionali della Confederazione: il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione. Sono intervenuti i rappresentanti provinciali e delle isole aderenti a CNA Balneari Sicilia.

“Rispetto alla prima misura, Cordaro ha riferito che “la norma, condivisa con il presidente Musumeci, verrà predisposta in un provvedimento incardinato nella nuova Finanziaria all’esame di sala d’Ercole entro fine mese. Siamo consapevoli che per il bilancio della Regione si tradurrà in una perdita secca di 10-12milioni di euro – ha aggiunto Cordaro – ma in questo particolare momento emergenziale legato alla pandemia, ci è sembrato opportuno e doveroso andare incontro anche alle esigenze dei lidi”. Ma il provvedimento più atteso riguarda il decreto che dovrà delineare le procedure e le modalità per consentire ai possessori degli stabilimenti di ottenere l’estensione delle concessioni demaniali per 15 anni, in osservanza ad una apposita legge regionale, varata lo scorso mese di dicembre dal Parlamento siciliano. Manca l’ultimo tassello per chiudere l’iter normativo. Nei primi giorni della prossima settimana lo schema approderà in Commissione, presieduta dal deputato Giusy Savarino, per il parere consultivo.

“Non possiamo che essere soddisfatti – sottolinea la Governance della CNA – per le risposte che arrivano dalla Regione in ordine a queste due criticità, per le quali abbiamo avviato da tempo e stretto una costante interlocuzione con l’assessore Cordaro e con l’intera Commissione. Esprimiamo apprezzamento per la sensibilità e la disponibilità mostrate dalle Istituzioni politiche della Regione, con le quali manterremo un proficuo rapporto di collaborazione e di azione propositiva, anche con la predisposizione di nuove proposte, nell’interesse del mondo produttivo che rappresentiamo. In riferimento all’estensione fino al 2033 delle concessioni demaniali, la cui scadenza originaria era fissata per fine anno, si tratta di un importante traguardo. In assenza infatti di certezza rispetto alla continuità aziendale, i titolari degli stabilimenti non potrebbero avviare alcun intervento di investimento, anche perché nessuna banca aprirebbe i cordoni del credito. Allo studio della CNA ci sono altre proposte, da sottoporre all’attenzione dell’assessore Cordaro ma anche del Governo nazionale, per provare a mitigare gli effetti devastanti provocati dalla diffusione del Covid19 e per agevolare la ripresa economica post-coronavirus. Per quanto riguarda i balneari, è stato convenuto di presentare una specifica richiesta che accomuni gli stabilimenti ai cantieri edili nell’ambito della calendarizzazione della riapertura delle attività. Tutto questo per favorire la manutenzione e il montaggio delle strutture per tempo”.

“Condivido in pieno quanto l’Assessore On. Cordaro proporrà in ordine ai canoni demaniali quale emendamento nella legge finanziaria di emergenza che presto andremo a discutere in Aula.

In particolare la norma prevede che in Sicilia i gestori delle strutture balneari saranno esonerati per l’anno 2020 dal pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime e ciò a prescindere, qualora dovesse esserci, dall’avvio seppur tardivo della stagione balneare.

Ad affermarlo è il Presidente del Gruppo Parlamentare Popolari e Autonomisti l’On. Carmelo Pullara.

Inoltre, è in fase di definizione il decreto che porta al 2033 la data di scadenza delle concessioni che verrà adottato dopo il passaggio nella competente commissione legislativa non appena i lavori riprenderanno a pieno regime.

Il mio sostegno va a tutti gli operatori turistici balneari della regione ed in particolare a quelli della provincia di Agrigento, che sono tanti, e che purtroppo rischiano di vedere compromessa una stagione intera subendo un grosso colpo economico. Proverò in sede di discussione d’aula cercando di coinvolgere più parlamentari possibile ad ipotizzare lo stesso azzeramento ovvero una congrua riduzione anche per la prossima stagione 2021, sperando che la stessa inizi con i migliori auspici, ciò al fine di sostenere uno dei comparti danneggiati dagli effetti del covid 19.

Rimango a disposizione – conclude Pullara- per eventuali suggerimenti e proposte che dovessero arrivare dal comporto interessato da portare all’attenzione del parlamento e del Governo.”