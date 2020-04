5 deputati Ars chiedono di rinviare di nuovo le elezioni amministrative

Appare difficile che le prossime elezioni amministrative possano svolgersi il 14 giugno. Lo sostengono i deputati regionali Luisa Lantieri, Giuseppe Compagnone, Giuseppe Gennuso, Stefano Pellegrino e Carmelo Pullara.

I cinque parlamentari ritengono che “la data di rinvio delle elezioni amministrative già programmata per il 14 giugno, con eventuale ballottaggio il 28 giugno, appare difficilmente praticabile”. Il perdurare dell’emergenza che richiederà comportamenti rigorosissimi anche in considerazione del fatto che il corona virus cambierà il nostro approccio ai contatti umani interpersonali, sono tutte circostanze, secondo i deputati, che rendono opportuno far ulteriormente slittare ancora le elezioni.

“A tal proposito – riferiscono – avevamo presentato una mozione all’ordine del giorno dell’assemblea regionale, lo scorso 18 marzo, in cui chiedevamo al Governo regionale di impegnarsi a “valutare, previo concertazione con il Governo nazionale, un ulteriore rinvio delle elezioni amministrative che interessavano i comuni siciliani al fine di evitare gli assembramenti elettorali”.