Anche Nuccio Cusumano si schiera contro l’area Covid all’ospedale di Sciacca

La Valenti ha assunto una posizione netta, ben argomentata che coincide con la posizione della stragrande maggioranza dei Sindaci opportunamente valorizzata dai nostri Comitati.” Così oggi dichiara Nuccio Cusumano, ex parlamentare ed oggi riferimento in Sicilia di Italia Viva. “Emerge in tutta evidenza la grave anomalia di una scelta per le aree Covid degli Ospedali di Agrigento e Sciacca – dice Cusumano -che andava assolutamente evitata per le ragioni gia’ da noi illustrate e riprese nella nota del Sindaco Valenti. La scelta operata e’ in palese contrasto con l’ordinanza del Ministro della Salute che fa proprie le ragioni indicate dal Consiglio Superiore di Sanita’ e dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Ho provveduto – conclude l’ex senatore – a informare gia il 25 marzo i nostri deputati regionali e ho ulteriormente aggiornato Faraone e Sammartino che mercoledi prossimo interverrà in Commissione Sanità all’Ars convocata per le problematiche emerse.”

