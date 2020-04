Campobello di Licata, sddisfacente raccolta di sangue dell’Avis

Soddisfacente raccolta di sangue dell’ Avis, associazione di volontariato presieduta dal presidente Amedeo Avanzato, presso la sede sita in via Nicotera 166, angolo via Medici. Sono state raccolte 19 sacche di sangue raccolte e sei pre-donazioni o idoneità (disponibilità a donare sangue).: giorni prima 20 sacche di sangue e 9 idoneità. L’iniziativa sotto lo slogan: ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. La prossima: 19 aprile. Si rendono più forti, frattanto, gli appelli delle associazioni di volontariato a donare sangue in tempo di covid – 19.

Giovanni Blanda