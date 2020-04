Canicattì: importante donazione del Club delle mamme a favore dell’Ospedale Barone Lombardo

Il Club delle Mamme “Pina Tricoli Livatino”, presieduto dalla Prof.ssa Manuela Di Naro, per far fronte all’emergenza coronavirus, ha donato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì un monitor multiparametrico per monitorare i parametri vitali dei pazienti. Il Club delle mamme opera da cinquant’anni a favore della comunità canicattinese ed oggi più che mai, difronte all’avanzare dell’epidemia di covid-19 ha pensato di fornire al nosocomio canicattinese uno strumento indispensabile al personale medico per seguire i pazienti ricoverati ma che sarà utile, in generale, anche dopo la fine della pandemia perché molto versatile nelle varie situazioni cliniche.

Quella che stiamo vivendo è anche un’emergenza economica e il club delle mamme è stato vicino alle fasce più deboli della società contribuendo all’acquisto di buoni per la spesa solidale e di prodotti utili ai più piccoli.