Collaborazione tra l’Istituto “Ugo Foscolo” e la protezione civile per la consegna di dispositivi per la didattica a distanza

Mentre prosegue il servizio di didattica a distanza , L’I.I.S.S. “Ugo Foscolo” di Canicattì si è attivato per far sì che alcuni alunni potessero ricevere in comodato d’uso dei tablet già in possesso della scuola . Grazie collaborazione con la Protezione Civile e l’Amministrazione Comunale , i tablet saranno consegnati a domicilio ai beneficiari. Si tratta di una soluzione finalizzata ad attuare il massimo rispetto del divieto di spostamento da parte dei cittadini .

