Le strane giustificazioni per spostarsi: raffica di multe in provincia di Agrigento

“Devo comprare il cellulare”, “Sto andando a prendere una cassetta d’acqua”, “Devo andare dal macellaio”. Sono queste alcune delle giustificazioni fornite da persone che sono state pizzicate nelle ultime ore nell’agrigentino a violare le norme previste dal Governo che vietano gli spostamenti da un comune all’altro o le uscite di casa se non per comprovati e urgenti motivi.

Raffica di controlli da parte delle forze dell’ordine in provincia di Agrigento. Due soggetti agrigentini, trovati insieme nella stessa auto, hanno dichiarato di essere usciti per comprare un nuovo cellulare. Motivo, questo, che non rientra ovviamente tra quelli comprovati. Per loro è scattata una sanzione di ben 300 euro.

Un favarese ha invece dichiarato: “Sono venuto ad Agrigento per comprare della carne”. Per lui è scattata una multa di 500 euro per violazione delle prescrizioni dei provvedimenti emanati dal Governo.

Al Villaggio Mosè, un uomo di Palma di Montechiaro, ha riferito di essere giunto sul posto per andare in un supermercato e “comprare acqua da bere in offerta“. Anche per lui, spostatosi da un comune ad un altro, è scattata la sanzione di 500 euro.

Ad Agrigento, multa di 500 euro per un quarantenne che si è spostato fino a Porto Empedocle per comprare carne.

Diverse le autocertificazioni prodotto dagli automobilisti fermati che sono al vaglio delle forze dell’ordine. Circa una trentina le posizioni che sono al vaglio di polizia stradale, carabinieri e polizia locale.