L’Ordine dei medici di Agrigento distribuisce 2mila mascherine

Importante iniziativa dell’Ordine provinciale dei Medici di Agrigento. Da questa mattina parte la distribuzione di 2mila mascherine KN95. I presidi verranno recapitati agli ospedali della Provincia, ai medici di base, a quelli distrettuali e agli operatori degli Uffici di Igiene Pubblica.

“Altre 1000 – ci fa sapere il dottore Pietro Curella, revisore dell’Ordine dei Medici di Agrigento – arriveranno entro il Venerdì Santo. Siamo uno dei pochi Ordini della Regione e d’Italia ad aver fatto questa azione a tutela degli iscritti e di quanti operano nella sanità a cui siamo vicinissimi in questo delicatissimo momento. Con il dottore Luparello siamo presenti nell’unità di crisi Covid-19. Un ringraziamento va al Presidente per la celerità con cui è stata attuata questa iniziativa”.

Questa mattina a Licata il dottore Curella distribuirà le mascherine prima in ospedale e poi al delegato dei medici di base Antona. I membri del Consiglio dell’Ordine dei Medici di Agrigento faranno lo stesso in giro per la Provincia.