Nuovo bollettino dell’Asp di Agrigento in tema di Coronavirus nella nostra provincia

I dati fanno riferimento alla giornata di – 6 aprile – ma spesso possono risultare “indifferita” rispetto ad altri Enti, ad esempio la Regione Siciliana, per il rilevamento differente dei numeri. Secondo l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento sono 94 i positivi nell’agrigentino su un totale di 1575 tamponi eseguiti. Per la Regione Siciliana sono 106.

La novità è rappresentata da nuovi contagi a Porto Empedocle (un nucleo familiare con una persona che avrebbe fatto rientro da fuori per il lavoro che svolge), a Favara e Ribera. Un caso in meno, invece, a Sciacca. Per questo aumenta anche il numero dei guariti in provincia. Così come purtroppo aumenta il numero dei decessi. Il quarto caso che si registra a Favara è una donna di 93 anni deceduta lo scorso 2 aprile all’ospedale di Agrigento dove era ricoverata risultando positiva al Coronavirus. Bisognerà capire come ha contratto il Virus e ricostruire i contatti. Un caso in più anche a Ribera.

Ecco il dato comune per comune. Agrigento (10); Aragona (1); Caltabellotta (1); Camastra (1); Campobello di Licata (1); Canicattì (4); Favara (4); Lampedusa (1); Licata (8); Menfi (10); Montallegro (1); Naro (1); Palma di Montechiaro (8); Porto Empedocle (5); Raffadali (3); Ravanusa (2); Ribera (8); Santa Margherita Belice (3); Sciacca (20); Siculiana (1).

Nei positivi è anche compreso un uomo originario di Mussomeli, deceduto all’ospelda dei Agrigento, e un soggetto originario di Palma di Montechiaro ma residente a Palermo. Quattordici gli agrigentini ricoverati in ospedale: cinque a Caltanissetta, due a Caltagirone ed Enna, tre a Partinico e uno rispettivamente a Marsala e Messina.

Sessantotto (68) le persone in quarantena obbligatoria, due i soggetti guariti e 11 i deceduti.