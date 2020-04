Parrucchiere aperto e clienti in fila per la messa in piega, tutti multati

Il personale della Volanti di Catania nel fine settimana ha aumentato i controlli finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni normative volte al contenimento del contagio da Coronavirus. Tr sabato e domenica sono stati effettuati posti di controllo nelle principali arterie stradali della città. Gli agenti hanno acquisito 393 autocertificazioni e hanno multato 112 persone sorprese in strada senza una valida giustificazione.

In particolare, sabato mattina, all’interno di una parruccheria in via Pacinotti, nonostante la serranda fosse abbassata, i poliziotti hanno sorpreso il titolare intento a tagliare i capelli ad un cliente mentre un altro ragazzo era in attesa del suo turno. Ci tre sono stati sanzionati ed al parrucchiere stata notificata la sospensione della licenza.