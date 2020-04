Porto Empedocle, migranti trasferiti in altre strutture

È giunta a compimento la vicenda degli oltre 120 migranti sbarcati a Lampedusa e, successivamente trasferiti a Porto Empedocle nei giorni 14 e 15 marzo e fatti alloggiare presso l’hotel Tiziana. Superati i 14 giorni di isolamento fiduciario i migranti nella giornata di oggi sono stati trasferiti presso altre strutture.

“Parola data è stata rispettata, scrive la Sindaca Ida Carmina. Questo pomeriggio è stato completato il trasferimento dei migranti in altre strutture e ci auguriamo che questi fratelli africani , fra i quali donne e piccini trovino serenità ed adeguata sistemazione.”

“In qualità di Responsabile della Protezione civile e della Salute Pubblica ho fortemente rappresentato le mie perplessità rispetto alla scelta operata a tutti i livelli. Forte della ragionevolezza delle argomentazioni a tutela dei cittadini empedoclini e degli stessi migranti ho trovato conforto nella deputazione nazionale, aggiunge la sindaca Carmina,tanto che Filippo Perconti , Rosalba Cimino , Michele Sodano, Azzurra Cancelleri, Vita Martingiglio hanno presentato un’interrogazione parlamentare, a prima firma Cimino, relativa ai 120 immigrati trasferiti a PortoEmpedocle e ospitati in un ex hotel; e’ stata coinvolta la Commissione Bicamerale Schengen al cui Presidente

Filippo Perconti e Rosalba Cimino, componenti della commissione, hanno segnalato la criticità e richiesto un intervento affinché queste problematiche trovino soluzione e criteri di equo riparto, specie in vista di possibili sbarchi durante la bella stagione in arrivo. Altresì, prosegue Carmina, ringrazio il Viceministro Giancarlo Cancelleri sempre attento alle vicende della nostra città . Lo stesso Consiglio Comunale, e lo ringrazio, si è stretto attorno a me per rafforzare la mia azione a difesa della salute dei nostri cittadini e degli immigrati .

Perché le giuste battaglie vanno fatte INSIEME .

E devo dire che nonostante la difficoltà del momento presente, le giuste criticità evidenziate hanno trovato udienza presso il Ministro degli Interni , Luciana Lamorgese , che era attenta ad una celere soluzione della problematica , per come evidenziato dal Prefetto di Agrigento Dario Caputo e dal Capo Dipartimento per le libertà civili e l’ immigrazione, il Prefetto Michele di Bari . Li ringrazio perché le mie “ veementi “ istanze hanno trovato udienza. Comprendiamo che l’ espansione dell’ epidemia ed il dover affrontare in contemporanea l’ emergenza sbarchi nell’ immediato abbia indotto ad assumere una pronta e celere soluzione . Ma altresì, conclude il primo cittadino, siamo convinti che la problematica vada approfondita attesa la peculiare situazione di emergenza sanitaria in cui ci stiamo trovando e vadano trovare soluzioni che tutelino a pieno il diritto alla salute ed alla vita sia dei cittadini sia degli immigrati .Confidiamo , che nel rispetto delle prerogative di ciascuno , vengano interpellati i Sindaci , responsabili di una comunità che meglio di ogni altro conoscono il territorio e le sue caratteristiche e possono contribuire a trovare le migliori soluzioni .

Perché le scelte condivise sono sempre le migliori”.