Dopo Favara anche a Ribera la spesa si fa in ordine alfabetico.

Il sindaco Pace ha difatti una nuova ordinanza fino al 13 aprile per limitare le uscite dei riberesi, e da lunedi 6 aprile si potrà uscire a fare la spesa in ordine alfabetico. “Per me è doloroso mettere la firma su questa ordinanza – dice il sindaco Pace – ma non avevo altra soluzione. Per il lunedi di Pasquetta saranno in campo forze dell’ordine ed esercito per fare dei controlli affinchè nessuno esca di casa a fare feste e scampagnate”.

Dunque il lunedì potranno uscire i cittadini il cui cognome inizia con le lettere A e B, il martedi i cognomi che iniziano con le lettere C e D, il mercoledi dalle E alla K, il giovedi dlala L alla N, il venerdi dalla O alla R e il sabato dalla S alla Z. Chi deve recarsi in farmacia lo può invece fare tutti i giorni senza nessuna distinzione di cognome.