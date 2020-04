Sciacca, pasti caldi gratis per i bisognosi: anche i ristoranti scendono in campo

Continua la gara di solidarietà a Sciacca, nell’Agrigentino. “In tanti stanno donando, con quello che possono, partecipando alla raccolta fondi e ad altre iniziative: cittadini, associazioni, imprese”, dice il sindaco Francesca Valenti, spiegando che “diverse attività commerciali, in aggiunta ai supermercati, hanno voluto dare il proprio contributo in questo momento difficile e di sofferenza”.

Attività che stanno donando pasti caldi alle persone in difficoltà, segnalate dal settore Affari sociali, e continueranno a farlo fino alla conclusione dell’emergenza. La distribuzione è svolta dai volontari della Protezione civile. In particolare, il Bar Capitol, Pollo Doc, panificio Pane Doc, le pizzerie In Pausa e Buenos Aires hanno donato 50 pasti settimanali per i volontari della Protezione civile di Sciacca, che li hanno devoluti ai nuclei familiari in difficoltà. “Grazie a nome della città a quanti stanno aiutando, con piccoli e grandi gesti di umanità, la macchina degli aiuti”, conclude il primo cittadino.