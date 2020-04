Formazione professionale e fondo di garanzia “Venga incrementato”

L’urgente necessità di sostenere l’incremento del fondo di garanzia al fine di dare una risposta anche a tutti quei lavoratori ancora non ricollocati, provenienti dalla formazione professionale, sempre più in difficoltà in questo momento, e che aspettano l’indennità a carico del Fondo per gli anni successivi al 2012.

E’ una delle principali richieste rivolte all’assessore regionale alla Formazione Professionale Roberto Lagalla, in una nota dei sindacati del settore, Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua Sicilia, con la quale sollecitano un incontro in videoconferenza per approfondire le richieste e trovare insieme una soluzione condivisa. Come altri settori, anche per la Formazione e in generale nel settore privato della scuola siciliana, sono scattate le procedure per l’attivazione degli ammortizzatori sociali, sia FIS (fondo integrato di solidarietà) che CIGD (cassa integrazione in deroga) per migliaia di lavoratori coinvolti. Nel dettaglio per la Formazione sono arrivate ad oggi richieste da 69 Enti in tutta la Sicilia, che coinvolgono 1.644 lavoratori di cui 1.590 Fis e 54 Cigd. Per le scuole private le richieste di 79 istituti e coinvolgono 1.184 lavoratori di cui 1.157 Fis e 27 Cigd, e i numeri sono destinati ancora a crescere esponenzialmente.

“Riteniamo che la mancata omogenea applicazione delle garanzie fra i lavoratori in questo difficile momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, potrebbe avere ricadute pesanti sul servizio e sugli operatori”, spiegano i segretari regionali Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua Sicilia, Adriano Rizza, Francesca Bellia, Claudio Parasporo, insieme ai responsabili della Formazione dei tre sindacati, rispettivamente Rocco Vitale, Giovanni Migliore, Antonino Panzica. “Chiediamo dunque un chiarimento sulle modalità di erogazione dei pagamenti dovuti a chi si occupa delle attività a oggi ritenute escluse dalla FAD, la formazione a distanza, come le eventuali attività accessorie che non rientrano nel percorso di didattica frontale come le attività non ordinamentali, stage, laboratorio. Il tutto al fine di garantire il riconoscimento delle spese e, conseguentemente, il pagamento delle somme dovute a tutti gli operatori, evitando ulteriori problematiche occupazionali”.

I tre sindacati sollecitano infine, “il riconoscimento delle ore di tutoraggio e docenza di sostegno e il rinvio o la proroga per i termini per l’iscrizione all’albo degli operatori della Formazione Professionale (da aggiornare a seguito della nuova legge regionale di riforma della FP LR 23/2019), come da noi già richiesto con nota dello scorso 18 marzo, per venire incontro ai lavoratori con ogni strumento necessario per la corretta compilazione”